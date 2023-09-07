苹果发布安全更新，修补针对民间社会组织的零日漏洞

苹果公司已发布安全更新，以解决针对华盛顿特区一个民间社会组织成员的两个零日漏洞。这些漏洞是由调查政府恶意软件的互联网监管组织公民实验室发现的。

发现的漏洞之一是零点击漏洞，该漏洞使黑客能够利用恶意软件瞄准受害者，而无需用户进行任何交互。 漏洞利用链利用此漏洞传播 NSO Group 臭名昭著的恶意软件 Pegasus。 Citizen Lab 的研究人员指出，在没有受害者交互的情况下，该漏洞利用链可能会危害运行最新版本 iOS 的 iPhone。

发现这些漏洞后，公民实验室立即向苹果报告。 这家科技巨头随后发布了补丁来解决安全漏洞。 苹果公司对公民实验室报告零日漏洞表示感谢。

值得注意的是，苹果还修补了一个额外的漏洞，这表明该公司可能在调查第一个漏洞时发现了该漏洞。 该漏洞利用链被 Citizen Lab 称为“BLASTPASS”，因为它涉及 PassKit 的使用，这是一个促进 Apple Pay 在应用程序中集成的框架。

公民实验室高级研究员 John Scott-Railton 在推文中强调了民间社会组织作为网络安全预警系统的重要性。 他敦促所有iPhone用户更新他们的设备以确保他们的安全。

截至本文撰写时，NSO 集团尚未回应置评请求。

总之，Apple 迅速做出反应，发布安全更新来修补这些零日漏洞，这表明了他们保护用户免受潜在网络威胁的承诺。 对于用户来说，定期更新其设备以防范新出现的漏洞至关重要。

来源：

– 公民实验室（来源：https://citizenlab.ca/2021/10/apple-issues-patches-for-zero-day-exploits-introduced-through-nso-groups-pegasus-spyware/）

——TechCrunch