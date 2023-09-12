iPhone 15 简介：变化和升级

苹果的 iPhone 发布会总是引起很多轰动和兴奋，最近发布的 iPhone 15 也不例外。 iPhone 仍然是苹果业务的重要组成部分，每年占该公司收入的很大一部分。 通过这一最新版本，Apple 旨在推出一款融合了自 2007 年第一代 iPhone 以来开发的所有技术进步和创新的设备。
iPhone 15 的一项显着变化是从 Apple 专有的 Lightning 充电连接器过渡到普遍接受的 USB-C 端口。 这一变化是由于欧盟的裁决而必需的。 因此，用户将能够使用同一根电缆为 iPhone 以及耳机和扬声器等其他设备充电。
在设计方面，苹果为 iPhone 15 推出了一系列新颜色，包括粉色、黄色、绿色、蓝色和黑色。 iPhone 15 Pro 型号采用钛金属外壳结构，使其更轻、更耐用。 屏幕边缘也缩小了，允许更大的显示尺寸。
iPhone 15 Pro 机型的显着特点之一是将静音开关替换为可编程操作按钮。 用户可以自定义此按钮来执行各种功能，例如静音/取消静音、启动应用程序或启动语音备忘录。
在相机方面的进步，苹果为入门级 iPhone 15 机型配备了与之前的 iPhone 14 Pro 系列相同的相机技术。 其中包括一个 48 兆像素的主摄像头，可以捕捉更多细节并提高对焦能力。 计算摄影确保用户即使没有 Pro 型号也能拍摄出高质量的图像。
iPhone 15 Pro 型号还拥有改进的相机功能，包括新的预设焦距、高级变焦功能、改进的图像稳定性和增强的低光摄影等选项。 此外，这两款 Pro 型号都兼容捕获“空间视频”，这是即将推出的 Apple Vision Pro 耳机支持的 3D 视频格式。
iPhone 15 Pro Max、Pro 和其他型号提供了一系列功能和升级，以满足不同用户的需求和偏好。 苹果的目标是提供一款不仅技术先进、视觉吸引力强、用户友好的设备。
来源：
– 文章：“为什么像苹果这样的公司，一次简单的产品发布就能吸引如此多的关注？” （未提供网址）
– 图片来源：苹果