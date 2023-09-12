iPhone 15 简介：变化和升级

苹果的 iPhone 发布会总是引起很多轰动和兴奋，最近发布的 iPhone 15 也不例外。 iPhone 仍然是苹果业务的重要组成部分，每年占该公司收入的很大一部分。 通过这一最新版本，Apple 旨在推出一款融合了自 2007 年第一代 iPhone 以来开发的所有技术进步和创新的设备。

iPhone 15 的一项显着变化是从 Apple 专有的 Lightning 充电连接器过渡到普遍接受的 USB-C 端口。 这一变化是由于欧盟的裁决而必需的。 因此，用户将能够使用同一根电缆为 iPhone 以及耳机和扬声器等其他设备充电。

在设计方面，苹果为 iPhone 15 推出了一系列新颜色，包括粉色、黄色、绿色、蓝色和黑色。 iPhone 15 Pro 型号采用钛金属外壳结构，使其更轻、更耐用。 屏幕边缘也缩小了，允许更大的显示尺寸。

iPhone 15 Pro 机型的显着特点之一是将静音开关替换为可编程操作按钮。 用户可以自定义此按钮来执行各种功能，例如静音/取消静音、启动应用程序或启动语音备忘录。

在相机方面的进步，苹果为入门级 iPhone 15 机型配备了与之前的 iPhone 14 Pro 系列相同的相机技术。 其中包括一个 48 兆像素的主摄像头，可以捕捉更多细节并提高对焦能力。 计算摄影确保用户即使没有 Pro 型号也能拍摄出高质量的图像。

iPhone 15 Pro 型号还拥有改进的相机功能，包括新的预设焦距、高级变焦功能、改进的图像稳定性和增强的低光摄影等选项。 此外，这两款 Pro 型号都兼容捕获“空间视频”，这是即将推出的 Apple Vision Pro 耳机支持的 ​​3D 视频格式。

iPhone 15 Pro Max、Pro 和其他型号提供了一系列功能和升级，以满足不同用户的需求和偏好。 苹果的目标是提供一款不仅技术先进、视觉吸引力强、用户友好的设备。

来源：

– 文章：“为什么像苹果这样的公司，一次简单的产品发布就能吸引如此多的关注？” （未提供网址）

– 图片来源：苹果