为 iPhone 15 发布做好准备！

iPhone 15派对即将来临，诚挚邀请您！ 又到了一年中的这个时候，Apple 发布了最新的 iPhone 系列，今年是 iPhone 15。这场名为“Wonderlust”的活动定于 12 年 2023 月 10 日星期二上午 00:15（太平洋标准时间）举行。 预订日期定为 2023 年 05 月 00 日星期五上午 22:2023（太平洋夏令时间），正式发布日期为 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期五。

据多方消息称，有传言称 iPhone 15 的生产可能会从中国转移到印度。 虽然这一点尚未得到证实，但许多人对此次发布可能改变旅行目的地感到兴奋。 无论我们来自中国还是印度，准备好护照并确保所有旅行证件和行程安排妥当非常重要。

回顾 iPhone 14 美国预购主题的成功，超过 25,000 个帖子、1 万次浏览和 1,500 票总数，显然新 iPhone 的兴奋程度是无与伦比的。 今年我们能打破另一个纪录吗？ 只有时间会给出答案。

随着发布的临近​​，跟踪我们的订单变得至关重要。 一旦订单开始进入“准备发货”阶段，我们预计周末会出现变化。 此时我们可以开始使用提供的跟踪号码跟踪我们的包裹。 UPS 是 Apple 的运输承运商之一，他们的网站允许我们跟踪 iPhone 的发货情况。 保留带有序列号的发票非常重要，可以在 Apple 网站上找到该序列号。

运输过程中最受期待的扫描之一是肯塔基州路易斯维尔的“进口扫描”。 此扫描表明该货件已在接收国办理了进口手续，并保证 iPhone 将于第二天送达。 这是我们最终拿到新款 iPhone 之前的最后一个里程碑。

所以，准备好迎接 iPhone 15 的发布吧！ 确保您的护照是最新的，跟踪您的订单，并准备好迎接 Apple 家族的最新成员。

来源：

– [苹果](www.apple.com)

– [UPS 追踪](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)