新研究揭示了空间天气对铁路信号的潜在影响

英国兰卡斯特大学的研究人员最近进行的一项研究强调了太空天气风暴可能对铁路信号系统造成的潜在风险。 研究人员利用英国铁路基础设施运营商 Network Rail 的数据，并利用地磁感应电流 (GIC) 建模，发现这些风暴可能会导致铁路信号故障，包括所谓的“错误一侧”故障。

卡梅伦·帕特森 (Cameron Patterson)，四年级博士生。 兰卡斯特大学的学生解释说，在某些情况下，太空天气的影响可能会导致信号在应该是红色的时候变成绿色。 如果不充分解决，这可能会导致冲突。 研究小组发现，这种错误一侧的故障发生的频率可能比之前认为的要高，有可能每 10 到 20 年就会发生一次。

该研究重点关注英国的两条电气化铁路线：西海岸干线的普雷斯顿至兰卡斯特段和格拉斯哥至爱丁堡线。 选择这些路线是因为它们利用直流轨道电路，此前的研究表明，直流轨道电路可能特别容易受到太空天气的影响。 此外，在评估潜在风险时还考虑了两条路线不同的地质情况。

研究人员强调了了解地磁风暴期间产生的电场强度的重要性，这是预测对铁路信号系统影响的关键因素。 他们还强调了美国国家海洋和大气管理局太空天气预报中心和美国地质调查局等组织在太空天气事件期间监测和提供重要信息方面的作用。

虽然这项研究提醒人们铁路系统对太空天气的脆弱性，但值得注意的是，并非所有地磁风暴都一定会扰乱铁路旅行。 然而，调查结果要求行业内提高认识和准备。

研究作者透露，英国铁路运营商正在密切关注这项研究，并正在考虑计划扩大研究范围，将英国更多铁路线纳入其中，并探索对加拿大和美国的潜在影响。 这项研究旨在提供有价值的见解和科学证据，以帮助减轻太空天气对全球铁路基础设施构成的潜在风险。