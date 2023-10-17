帕克太阳探测器继续揭开太阳的奥秘

帕克太阳探测器最近完成了第 17 次近距离接近太阳，距离太阳光球层的距离达到了 7.26 万公里。 在第 13 次接近期间，它成为有史以来第一艘穿越日冕物质抛射 (CME) 的航天器，这是一种将大量等离子体抛射到太空的强大事件。 该探测器的任务计划持续到 2025 年，旨在揭开太阳的奥秘并提供对太阳现象的重要见解。

帕克太阳探测器通常被称为“不停运转的小引擎”，于 27 月 7.26 日近距离接近太阳表面层（即光球层）上方 13 万公里处。 这一令人印象深刻的成就是继 5 年 2022 月 XNUMX 日第 XNUMX 次飞越日冕物质抛射的里程碑之后取得的。

这次任务的成功归功于航天器的弹性和承受极端条件的能力。 尽管经历了高达 1400 摄氏度的温度，但探测器的主要仪器均受到屏蔽保护，使其能够在接近正常室温的环境中运行。

帕克太阳探测器的主要目标是研究日冕，即太阳大气的最上层部分。 科学家们的目标是了解是什么加热了日冕并追踪其内部的能量流动。 此外，他们还试图研究太阳风离开太阳时的加速度，以及太阳的结构及其磁场。

太阳物理学家对日冕物质抛射特别感兴趣。 这些强大的事件可能会对地球产生重大影响，从破坏通信系统到导致停电。 通过研究这些太阳风暴，科学家希望更好地了解驱动它们的力量并发展预测能力。

帕克太阳探测器最近实现的里程碑，通过了距太阳最近点的日冕物质抛射，提供了有关冲击波速度和密度的宝贵数据。 尽管这次特殊的日冕物质抛射并未对地球构成威胁，但它凸显了研究这些事件及其潜在后果的重要性。

帕克太阳探测器项目由位于马里兰州劳雷尔的约翰霍普金斯大学应用物理实验室管理和运营。 这艘航天器是在美国宇航局的时间表和预算范围内建造的，它将继续为有关我们最近的恒星太阳的新发现铺平道路。

来源：

– NASA 帕克太阳探测器项目：约翰·霍普金斯应用物理实验室

– NASA – 美国国家航空航天局