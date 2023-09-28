沸石在合成气转化中的重要性

由于需求不断增加，科学家们正在寻找替代方法来生产不依赖石油的燃料。 在《Carbon Future》杂志最近发表的一篇评论中，一组研究人员探讨了沸石在合成气（syngas）转化为燃料中的作用。 合成气是一氧化碳和氢气的混合物，可以由煤炭、天然气和生物质生产。 费托合成（FTS）是一种众所周知的用于将合成气转化为碳氢化合物的方法。

研究人员使用各种模型（包括 Anderson-Schulz-Flory (ASF) 模型）检查了 FTS 过程的选择性。 然而，标准 FTS 方法通常产生与 ASF 模型一致的有限产品。 为了优化产品的分布，科学家们转向沸石，一种具有独特晶体结构的水合铝硅酸盐矿物。

人们发现沸石可以有效地控制传统 FTS 方法之外的反应途径。 它们已被用于提高汽油、喷气燃料和柴油的选择性，超过了 ASF 模型获得的结果。 此外，沸石催化剂已成功生产芳香族化合物。

研究人员建议，进一步的研究应重点考虑额外的沸石特性并探索催化剂结构与活性之间的联系。 他们还强调了将大数据与人工智能相结合的重要性，以促进对合成气转化所涉及的基本过程的理解。

该研究团队由浙江大学的王亮、李航杰和肖丰收组成，感谢国家重点研发计划和国家自然科学基金委员会的支持。

总之，沸石在合成气转化为燃料的过程中发挥着至关重要的作用。 通过解锁新的反应途径并更好地控制产品分布，沸石催化剂为开发更高效和可持续的燃料生产工艺提供了有希望的机会。

定义：

– 合成气（syngas）：一氧化碳和氢气的组合，可由煤、天然气和生物质产生。

– 费托合成 (FTS)：一种将合成气转化为碳氢化合物的方法。

– 沸石：水合铝硅酸盐矿物质，具有独特的晶体结构，可以有效吸收和排出液体。

来源：

李，H.，等人。 （2023）。 沸石在合成气转化多功能催化剂中的重要性。 碳未来。 号码：10.26599/CF.2023.9200003

图片来源：碳未来，清华大学出版社