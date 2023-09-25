科罗拉多州即将发生的日食：您需要知道的一切

随着即将到来的日食日期的临近，包括埃雷拉酒店在内的酒店预订量激增。 这场奇观将于 14 月 2017 日发生，将是自 10 年日全食以来在美国首次可见的日食。 环形路径预计将于周六上午 30:XNUMX 左右穿过该地区，吸引大批热切的观众。

那么，日环食到底是什么？ 当月球在距地球最远的点经过地球和太阳之间时就会发生这种情况。 美国上一次目睹这一现象是在2012年。由于距离较远，月球看起来像一个比太阳还小的黑色圆盘，在天空中产生了令人着迷的“火环”效果，持续约4分钟。

杜兰戈西南部的社区，包括科尔特斯、多洛雷斯和多夫克里克，将有幸体验到环形带的全部辉煌。 这些地点将欣赏到月球似乎位于太阳正中心的景色。

为了增强体验，该地区正在组织各种观赏活动，包括在梅萨维德国家公园。 国家公园管理局 (NPS) 和 NASA 正在合作为游客提供教育研讨会和指定停车区。 该公园将在查平梅萨博物馆、远景停车场和莫菲尔德露营地露天剧场举办观赏活动。 提供露营地，但建议预订，因为它们可能会售完。 我们将为游客提供日食眼镜，送完即止，以确保安全观看这一天体事件。

值得注意的是，科罗拉多州、亚利桑那州、新墨西哥州和犹他州交界处的四角纪念碑将在日食当天上午 8 点至下午 1 点保持关闭。 此次关闭是一项尊重管理该遗址的纳瓦霍族神圣信仰的措施。 纳瓦霍人将日食视为神圣的事件，并在发生此类事件时避免工作或离开家。

对于科罗拉多州其他地区的人们来说，虽然他们不会看到全食，但他们仍然可以在14月XNUMX日早上目睹日偏食。

如果您错过了今年的日食，请不要担心。 科罗拉多州的下一次日全食预计将于 2048 年发生。但是，如果您渴望早点目睹日全食，您可以向东前往 8 年 2024 月 XNUMX 日观看日全食。这次日食将穿过墨西哥、德克萨斯州和多个国家/地区。美国东北部城市，包括奥斯汀、达拉斯和印第安纳波利斯。

因此，标记您的日历并准备好见证科罗拉多州令人惊叹的日食之美。 请记住带上日食眼镜以确保安全观看，并为潜在的交通做好准备，因为这一罕见的事件预计会吸引大量人群。

来源：

– 埃雷拉酒店：[来源]

– 美国宇航局：[来源]

– 梅萨维德国家公园：[来源]