XRISM 卫星发射以不同颜色的 X 射线研究宇宙

摘要：X 射线成像和光谱任务 (XRISM) 卫星是日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 和 NASA 的合作成果，欧洲航天局也参与其中，于 6 月 XNUMX 日发射升空。 XRISM 的使命是以前所未有的精度探测 X 射线波长，并为科学家提供宇宙中炎热和高能区域的突破性新读数。 与现有的 X 射线望远镜不同，XRISM 可以区分不同颜色的 X 射线光，从而释放大量信息。 它的仪器通过微小的温度变化检测X射线，使其能够识别物体中存在的化学元素并读取气体运动的速度。 这颗卫星旨在提供炽热而充满活力的宇宙的新视角，以前所未有的细节观察恒星爆炸、黑洞相互作用和星系团合并。 芝加哥大学的科学家将分析 XRISM 对大质量星系团和星系团的首次观测结果，希望了解超大质量黑洞与其宿主星系之间的相互作用。 XRISM 还将测量化学元素的丰度并揭示宇宙当前的化学组成。 由于地球大气层阻挡 X 射线，从太空发射 X 射线观测卫星是一项重大挑战。 这是第四次成功发射和运行类似卫星的尝试，科学家对 XRISM 的潜力持乐观态度。

来源：

– 芝加哥大学。 “XRISM 卫星的发射是为了用不同颜色的 X 射线研究宇宙。” Phys.org。 检索日期：11 年 2023 月 XNUMX 日