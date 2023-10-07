印度的 XPoSat 任务：解开宇宙之谜

印度的太空探索之旅继续达到突破性的里程碑。 继成功发射 Chandrayaan-3 和 Aditya L-1 任务后，印度空间研究组织 (ISRO) 目前正在准备其下一个任务：X 射线旋光仪卫星 (XPoSat)。 这项任务有望解开宇宙的奥秘。

XPoSat 是印度的第一个偏振测量任务，也是世界上第二个此类任务，NASA 的成像 X 射线偏振测量探测器 (IXPE) 是 2021 年发射的前身。偏振测量的核心是一种用于研究光波运动的科学技术，提供对它们在太空旅程中的方向和振动模式的见解。

XPoSat 预计将在未来几个月内通过极地卫星运载火箭 (PSLV) 发射。 一旦进入轨道，预计将至少服役五年。 该任务旨在解决理解黑洞、中子星、活动星系核和脉冲星风星云等各种天文来源的发射机制的挑战。

研究人员发现这些过程复杂且难以捉摸，现有的太空观测站很难提供有关这些排放的精确数据。 为了应对这些挑战，ISRO 开发了 XPoSat 等先进设备和技术，以解开这些宇宙之谜。

XPoSat 携带两个重要的科学有效载荷：POLIX（X 射线偏振仪）和 XSPECT（X 射线光谱和计时）。 POLIX 旨在测量约 40 个明亮天文源发出的 X 射线的偏振参数，而 XSPECT 通过提供有关天体如何吸收和发射光的基本信息来补充这一任务。

XPoSat 任务凭借其尖端技术和先进的有效载荷，预计将为我们对宇宙的理解做出重大贡献。 它标志着印度太空探索之旅的又一个里程碑，并强调了该国对太空任务日益增长的信心。

来源：

– ISRO（印度空间研究组织）

– NASA（美国国家航空航天局）