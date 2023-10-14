探索星际物体：为什么 X 射线是关键

由耶鲁大学天文学家领导的一个研究小组表明，X 射线可以在与星际物体近距离接触时提供有价值的信息。 “Oumuamua”是一种奇特的太空岩石，于 2017 年被发现，引起了研究人员的兴趣，他们怀疑星际物体经常穿过我们的太阳系。

天文学家正在研究的一个有趣的方面是，这些物体在离开太阳系时是否会加速，类似于“Oumuamua”。 当冰彗星被太阳加热时，也会观察到这种加速现象。 这导致一些科学家提出“Oumuamua”和类似物体由奇异的冰组成。

然而，这一理论存在矛盾。 如果星际物体由冰构成并在太阳附近开始融化，它们的后面应该会留下一条气体痕迹，例如水蒸气或二氧化碳。 然而，像哈勃太空望远镜和斯皮策太空望远镜这样的先进望远镜并没有检测到“Oumuamua”周围有任何气体。

对于这个难题，科学界分为两个阵营。 一些人认为“Oumuamua”是由一种奇特的冰制成的，这种冰在气态状态下是无法检测到的，而另一些人则认为它非常轻，并且受到阳光压力的影响。

为了阐明这场辩论，耶鲁大学博士塞缪尔·卡伯特（Samuel Cabot） 天文学毕业生，领导了一项新研究，提议使用 X 射线来了解星际物体。 这种方法可以为未来的遭遇提供重要的见解。

该研究已被《天体物理学杂志》接受，强调了X射线望远镜对于揭开星际物体之谜的重要性。

来源：

– 'Oumuamua — 塞缪尔·卡伯特 (Samuel Cabot) 插图

– 天体物理学杂志