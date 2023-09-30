科学家表示，通过 X 射线了解星际物体

耶鲁大学天文学家领导的一项研究强调了使用 X 射线更好地了解穿过太阳系的星际物体的重要性。 研究表明，当类似神秘“Oumuamua”的物体再次经过地球时，X射线望远镜将在分析它时发挥至关重要的作用。

据科学家称，X射线的存在或不存在可以为了解星际物体的性质提供有价值的见解。 如果检测到 X 射线，则表明该物体周围存在气体云，从而推动其异常加速。 另一方面，X射线的缺失表明涉及不同的物理定律。

该研究强调了太阳风（一种快速移动的电离粒子流）在这一假设中的作用。 当这些粒子与气体碰撞时，它们会窃取电子，导致 X 射线和紫外光子的发射。 有趣的是，即使是在光学或红外光谱中不可见的气体也会发生这种现象。

虽然 X 射线通常与黑洞等极端环境相关，但它们也可用于研究行星、彗星和潜在的星际物体。 例如，当太阳风与金星、火星和木星等行星的大气层相互作用时，就会产生 X 射线。

这项研究背后的研究人员希望通过使用新开发的仪器来观察未来的星际物体来检验他们的假设。 他们预计即将进行的鲁宾天文台遗产时空巡天（LSST）将大大增强他们探测和研究这些瞬态闯入者的能力。

LSST 预计将为研究人员提供前所未有的灵敏度提升，以及对整个南半球的全面夜间覆盖。 据估计，LSST每年将识别多个星际物体，为进一步调查提供有价值的数据。

该研究已被《天体物理学杂志》接受发表。

来源：

– 天体物理学杂志（已接受论文）