利用计算机视觉来深入了解锂离子电池

研究人员利用计算机视觉（一种机器学习形式）来更深入地了解可充电锂离子电池的工作原理。 通过在纳米级仔细检查电池电极的 X 射线电影，科学家们发现了以前隐藏的物理和化学细节。 这一突破有可能提高锂离子电池的效率，在理解胚胎细胞分裂等复杂系统方面具有更广泛的应用。

这项研究由来自能源部 SLAC 国家加速器实验室、斯坦福大学、麻省理工学院和丰田研究所的研究人员领导，重点关注磷酸铁锂 (LFP) 颗粒。 LFP 颗粒涂有一层薄薄的碳以提高导电性，通常用于锂离子电池的正极。

为了观察电池的内部过程，研究小组创建了透明电池，其两个电极被含有自由移动锂离子的电解质溶液包围。 通过这种设置，他们可以跟踪充电和放电循环期间锂离子的运动。 这个过程称为嵌入，涉及离子进入和离开 LFP 颗粒。

磷酸铁锂因其低成本、安全记录和丰富元素的利用而在电池行业中具有重要意义，使其在电动汽车市场中尤其重要。

研究人员之间的合作始于八年前，当时麻省理工学院教授 Martin Bazant 和斯坦福大学教授 William Chueh 结合了他们在数学建模和先进 X 射线显微镜方面的专业知识来研究电池颗粒。 随后，他们采用了机器学习工具来加速电池测试并确定最佳充电方法。 目前的研究更进一步，利用计算机视觉分析 2016 年的纳米级 X 射线电影。该技术可以更全面地了解 LFP 颗粒内的锂插入反应。

通过对 X 射线图像进行像素化，研究人员可以捕获颗粒内每个点的锂离子浓度。 这使得他们能够制作电影来说明充电和放电过程中锂离子进出颗粒的情况。

通过分析 X 射线图像，研究人员发现材料内锂离子的运动与 Bazant 先前开发的计算机模拟密切相关。 他们使用 180,000 个像素作为测量值来训练计算模型，该模型可以准确描述电池材料的非平衡热力学和反应动力学。

此外，研究表明，颗粒表面锂离子吸收速率的变化与碳涂层的厚度相关。 这一发现表明，优化碳层的厚度可能会提高电池效率——这是电池设计的一个重要进步。

这项研究的结果为磷酸铁锂电极的优化提供了见解，并展示了机器学习和先进成像技术在揭开材料和系统之谜方面的潜力。 这一突破不仅为电池技术的进步铺平了道路，而且还为研究其他化学和生物系统中的模式形成带来了希望。

Sumber:

– 麻省理工学院新闻稿

– 斯坦福大学新闻稿

– 自然杂志