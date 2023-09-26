蛔虫研究揭示了情绪的遗传学

名古屋市立大学和米尔斯学院的研究人员发现，线虫在受到电击时表现出原始的情感形式。 这项发表在《遗传学》杂志上的研究发现，线虫表现出的行为与基本的“情绪”反应一致，优先考虑逃跑而不是食物。

由于蛔虫广泛用于研究基本细胞和遗传功能，该团队使用蛔虫进行研究。 当蠕虫受到电击时，它们出乎意料地以很高的速度移动，并在刺激结束后继续运行一到两分钟。 这种持续的行为很少见，因为大多数动物在刺激不再存在时就会停止对刺激的反应。

在电刺激期间和之后，线虫忽略了它们的食物细菌，这通常对它们的生存至关重要。 这表明蠕虫优先考虑逃离危险而不是获取食物。 基因分析显示，无法产生类似于人类激素的神经肽的线虫，在对电刺激的反应中表现出更长的持续奔跑时间。

这些发现表明，对危险做出反应的持续状态是由活跃的遗传机制调节和控制的。 研究表明，兴奋或恐惧等情绪可能不会随着时间自然消失，而是受到基因的主动控制。 这项研究提供了对原始情绪背后的遗传机制的见解。

在线虫中与情绪相关的基因的发现可能会带来治疗人类情绪障碍的新疗法。 像抑郁症这样的疾病，以过度和持续的负面情绪为特征，可以通过针对这些新发现的基因来治疗。 众所周知，线虫中的基因在人类中有对应的基因，这使它们成为进一步研究情绪障碍的有价值的目标。

总的来说，这项研究强调了理解情绪遗传基础的重要性，以及即使是最简单的生物体也可以为复杂的情绪机制提供有价值的见解。

来源：

– Ling Fei Tee 等人“电击会导致线虫秀丽隐杆线虫出现类似逃跑的持续行为反应。” 遗传学。

– 名古屋市立大学。