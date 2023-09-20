赞比亚发现五百万年前最古老的木结构建筑

考古学家在赞比亚卡兰博瀑布的史前遗址取得了突破性的发现。 他们发掘了迄今为止发现的最古老的木结构建筑，其历史可以追溯到近一百万年前。 保存完好的结构揭示了我们古代祖先的先进能力。 这一发现表明它们的技术比之前认为的更为先进。

该木结构是在靠近坦桑尼亚边境的卡兰博瀑布发现的。 据估计，它至少有 476,000 年的历史，早于智人的进化。 木材上有切割痕迹，表明石器曾被用来将两根大原木连接在一起。 该建筑被认为是一个平台、走道或高架住宅，旨在让我们的祖先保持在水面之上。

除了木结构外，现场还发现了一系列木制工具，包括楔子和挖掘棒。 虽然众所周知，早期人类在这个时期使用木材，但通常用于生火或狩猎等有限的目的。

该研究的主要作者、利物浦大学的拉里·巴勒姆 (Larry Barham) 表示，该结构的发现是 2019 年挖掘过程中的一次“偶然发现”。之前关于最古老木结构的记录可以追溯到大约 9,000 年前，因此这一发现明显老了。

保存古老的木材是一项挑战，因为它容易腐烂，并且在历史记录中留下的痕迹极少。 然而，卡兰博瀑布的高水位被认为是几个世纪以来该结构得以保存完好的原因之一。

研究人员能够使用一种称为发光测年的新测年方法准确确定木结构的年龄。 通过测量矿物最后一次暴露在阳光下的时间，他们发现该结构至少有 476,000 年的历史。

这一发现为我们了解古代祖先的能力和技术进步提供了宝贵的见解。 它还表明，早在智人出现之前，早期人类就拥有建造复杂木结构所需的想象力和技能。

来源：

– 自然杂志