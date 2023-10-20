潘多隐藏的声音：揭开世界最大树的神秘面纱

潘多树也被称为“世界上最大的树”，其迷人的存在令科学家和声音艺术家惊叹不已。 Pando 占地 40 公顷，由 47,000 根具有相同 DNA 的树干组成，是一种巨大的颤杨，已在地球上悄然繁衍生息了约 12,000 年。 声音艺术家杰夫·莱斯 (Jeff Rice) 最近进行的录音揭示了这一古老奇迹隐藏的声音。

通过在潘多树枝根部的空洞内安装水听器，赖斯使世界能够听到通过其根部传播的振动。 这项工作最初是一个艺术项目，但很快就转变为科学领域，为了解 Pando 的液压系统而不造成伤害提供了巨大的潜力。

这些录音捕捉到了令人着迷的振动交响曲，通过树枝回荡并穿透地球。 在雷暴期间，这些声音会被放大，产生令人毛骨悚然的低沉隆隆声。 这一发现揭示了潘多巨大根系的相互关联性，揭开了这一神秘自然奇观的神秘面纱。

这些迷人的录音不仅具有艺术价值，而且还具有巨大的科学意义。 它们提供了对潘多环境健康状况、当地生物多样性状况的见解，并作为衡量环境随时间变化的基线。

然而，Pando 的未来仍然不确定。 该树目前正处于衰退状态，而人类活动，如栖息地清理和消灭捕食者物种等有助于控制食草动物种群的活动，对这种古老的生物及其支持的整个生态系统构成了威胁。

随着科学家和艺术家继续通过声音探索潘多的秘密，在它仍然蓬勃发展的同时保护和保存这一非凡的自然奇观变得至关重要。 只有通过理解和保护，我们才能确保潘多隐藏的声音不会永远沉寂。

定义：

– Pando：世界上已知的最大的单一生物体，由由单一根系连接的颤抖的白杨树组成的森林组成。

– 水听器：设计用于水下或与水接触以捕获声音振动的麦克风。

– 山杨：颤杨的学名，是北美发现的一种杨树。

来源：

– 科学快讯：揭开世界上最大树的秘密世界：https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree