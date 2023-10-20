肌肉生长的机制：运动如何塑造肌肉纤维

众所周知，定期锻炼可以增强和调节我们的肌肉，但这一过程背后的确切机制一直是生理学家感兴趣的课题。 麻省理工学院的工程师现已开发出一种独特的细胞锻炼垫，使科学家能够在微观水平上研究运动的纯机械效应。 该垫子由嵌入磁性微粒的水凝胶制成，模仿运动过程中肌肉被外部磁铁激活时所经历的力。 垫子上生长的肌肉细胞通过磁铁运动引起的振动进行“锻炼”。

实验的初步结果表明，定期的机械锻炼有助于肌肉纤维向更一致的方向生长，使它们能够同步收缩。 这一发现表明机械刺激可以引导受伤后的肌肉再生或可能减缓衰老的影响。 研究人员计划使用该设备来制作强大的功能性肌肉片的图案，这可以在软机器人和组织修复中得到应用。

麻省理工学院的团队希望这个新平台能够深入了解机械力如何影响肌肉功能，并帮助开发肌肉损伤和神经退行性疾病的疗法。 通过将运动中的化学元素和机械元素解耦，他们能够只专注于驱动肌肉反应的机械力。

事实证明，嵌入磁铁的垫子是一种在肌肉细胞上产生机械力的安全且无损的方法。 与没有运动的细胞相比，经常接受机械运动的细胞生长得更长。 这证明了运动如何塑造肌肉纤维的生长和排列。 了解这些机制可能会促进组织再生的进步和适应性机器人系统的开发。

定义：

– 水凝胶：本研究中使用的一种类似果冻的柔软材料，用作细胞的锻炼垫。

– 机械力：运动过程中施加到肌肉细胞的物理力。

– 组织再生：恢复体内受伤或受损组织的过程。

来源：

– “麻省理工学院工程师设计细胞锻炼垫” – 麻省理工学院新闻

– “运动和肌肉细胞” – 麻省理工学院 Youtube