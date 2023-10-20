风在格陵兰岛和南极冰盖融化中的作用

在应对气候变化的斗争中，海平面上升对沿海城市的影响不可避免。 由于有能力淹没孟买和纽约等城市，了解水源至关重要。

格陵兰岛和南极洲的冰盖，除了冰川覆盖的山脉外，还含有足够的冰冻水，足以使海平面上升 210 英尺。 不幸的是，这些地区是受全球变暖影响最严重的地区。

虽然格陵兰岛的气温自 3.8 世纪 1990 年代以来显着上升，超过 XNUMX°C，但风也加速了冰盖的融化。 一项新的研究表明，焚风和下降风将热空气吹向冰川，对格陵兰岛和南极洲的冰盖融化产生重大影响。

在过去的二十年里，这些风对格陵兰岛冰盖的影响增加了大约10%。 然而，它们对南极冰盖的影响却下降了32%。 这种差异主要是由于全球变暖影响北半球和南半球的方式不同。 格陵兰岛变得如此炎热，以至于不再需要风，因为仅阳光就能对该地区产生巨大的融化作用。

北大西洋涛动是一种控制西风和风暴强度和方向的重要天气现象，也在造成这种差异中发挥了作用。 向正阶段的转变给格陵兰岛和其他北极地区带来了更多的暖空气，加剧了融化过程。

另一方面，自 15 年以来，南极洲的表面融化总量减少了约 2000%。这可归因于半岛上的下坡风减少了 32%，以及该地区吸收太阳热量的臭氧层有所改善。并保护表面免于进一步熔化。

虽然南极洲风力融化的减少似乎是一个积极的进展，但融化趋势仍然带来风险。 南极洲已经经历了两个脆弱冰架的崩塌，如果这种趋势持续下去，可能会扰乱全球海水循环模式，对地球气候造成严重后果。

格陵兰岛和南极洲都是海平面上升的重要原因，密切监测和模拟冰融化至关重要。 了解气候变化背景下风和冰之间的关系对于预测未来海平面上升及其对地球的影响至关重要。

资料来源：地球物理研究快报