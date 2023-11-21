抗菌药物耐药性检测的突破：一小时内快速准确评估

抗生素耐药性 (AMR) 是一场全球健康危机，每年导致 1.3 万人死亡。 为了解决这个问题，新加坡科技设计大学 (SUTD) 的研究人员开发了一种突破性的微流体装置，可以在一小时内快速准确地评估微生物对抗生素的敏感性。

传统的 AMR 评估方法速度较慢，需要 20 多个小时才能获得结果。 这种延迟可能导致抗生素的不当使用，进一步加剧耐药性的产生。 新的微流体平台通过提供快速、准确的抗菌敏感性测试（AST）方法来解决这个问题。

该装置的工作原理是测量接触抗生素后细菌膜的渗透性。 这种渗透性变化在接触抗生素后 30 分钟就会发生，从而无需进行长期细菌培养。 通过取消培养步骤，该平台将结果的周转时间显着缩短了约 20 小时。

微流体平台不仅可以快速提供结果，还可以全自动处理细菌溶液，减少人为错误并提高 AST 结果的可靠性。

常见问题解答

什么是抗菌素耐药性？

抗菌素耐药性 (AMR) 是指细菌和真菌等微生物对旨在杀死它们的药物产生耐药性的能力。 这种耐药性使得感染更难治疗，并增加了疾病传播的风险。

为什么抗菌素耐药性是一场全球健康危机？

据估计，AMR 每年导致全球 1.3 万人死亡。 随着微生物对现有抗生素产生耐药性，有效治疗感染变得越来越具有挑战性。 这对公共健康构成了重大威胁，因为常见感染可能变得无法治疗。

微流控装置如何工作？

微流体装置测量接触抗生素后细菌膜的渗透性。 通过检测渗透性的变化，它可以确定微生物是否对特定抗生素敏感或耐药。 该设备在一小时内即可提供结果，无需长期细菌培养。

微流控平台有哪些优势？

微流体平台具有多种优势。 与传统的基于培养的方法相比，它可以快速提供结果，将周转时间缩短约 20 小时。 该平台还能够全自动处理细菌溶液，减少人为错误并提高结果可靠性。

这一突破的意义是什么？

该微流体平台的开发是对抗抗菌素耐药性的重要一步。 通过快速准确的方法来测试抗生素对特定微生物的有效性，医疗保健专业人员可以做出更明智的治疗决策，减少抗生素的误用和过度使用，并减轻抗菌素耐药性的威胁。

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新加坡科技与设计大学