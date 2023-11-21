英国天空中可见来自国际空间站的流浪工具袋

如果周二晚上你仰望英国的夜空，你可能会看到一个迷人的景象——美国宇航局宇航员在国际空间站维护工作期间意外掉落的一个流浪工具包。 虽然它听起来像是一个小而微不足道的物体，但这个工具包会发出如此明亮的光芒，以至于可以用双筒望远镜或天文望远镜进行观察。

本月早些时候，宇航员贾斯明·莫格贝利（Jasmin Moghbeli）和洛拉·奥哈拉（Loral O'Hara）在国际空间站执行重要的维护任务时发生了工具箱事故。 工具包一直在空间站前方绕轨道运行，速度约为 17,000 英里/小时。 尽管它最终将在未来几个月内重新进入地球大气层，但由于其亮度，目前在英国可以看到它。

曼彻斯特大学的天体物理学家 Albert Zijlstra 教授为好奇的旁观者分享了一些技巧。 如果天气条件合适并且天空晴朗，应该可以使用双筒望远镜看到工具包。 它将看起来像一个微弱的点，移动速度比飞机还快，从西向东移动。 理想的观看时间是下午 6.45 左右，袋子可见的时间大约为两分钟。

除了工具包之外，几分钟后观众还将有机会看到完整的空间站。 该工具袋完全白色，预计将在四到五个月内在地球大气层中燃烧殆尽。

尽管发现像工具包这样的物体似乎具有挑战性，但 EarthSky 的专家向我们保证，只要使用双筒望远镜，就可以做到这一点。 他们将其描述为令人惊讶的明亮，徘徊在肉眼可见度阈值以下，大约为 +6 等。

因此，请密切关注天空，并准备好双筒望远镜。 当这个从国际空间站飞过夜空的工具包时，您可能会瞥见它。

常见问题解答

我怎样才能看到来自英国的流浪工具包？ 要发现流浪工具袋，您需要双筒望远镜或天文望远镜。 下午 6.45 左右，寻找一个从西向东移动速度比飞机快的微弱点。 在没有光学辅助的情况下可以看到工具包吗？ 工具包肉眼不可见，但由于其亮度略低于可见极限，因此可以用双筒望远镜观察。 宇航员为何不小心将工具包掉落？ 在 NASA 宇航员贾斯明·莫格贝利 (Jasmin Moghbeli) 和洛拉·奥哈拉 (Loral O'Hara) 进行必要的维护工作时，工具包意外掉落。 工具包会发生什么？ 该工具包目前正在国际空间站之前绕地球运行，预计将在四到五个月内在地球大气层中燃烧殆尽。