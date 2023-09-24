研究人员在没有生物化学的情况下创造合成物种并观察进化原理

哈佛大学的研究人员发现了一种创建不依赖生物化学的合成生命系统的方法，这为其他行星上可能由不同类型的化学发展而来的生命形式开辟了可能性。 由 Juan Pérez-Mercader 领导的团队一直在研究能够展现所有自然生命系统基本特性的非生化系统。 他们发表在《细胞报告物理科学》上的最新研究表明，这些合成系统根据达尔文进化论原理运行。

研究人员此前开发了基于碳化学的系统，称为原始细胞，它模仿生化细胞的行为。 这些原始细胞由自组装聚合物囊泡组成，不依赖任何生物学相关的化学物质。 在这项研究中，研究小组创造了两种原始细胞，并观察它们在光照环境中的生存竞争。

其中一种合成物种具有光敏感性的优势，而另一种则没有。 通过观察，研究人员发现，对光敏感的物种能够忍受，而其他物种却无法生存。 这证明了竞争排斥原理，即具有最大竞争优势的物种在资源竞争中胜过其他物种。

这些发现挑战了生物化学对于生命斗争至关重要的观念。 佩雷斯-梅卡德认为，非生化碳化学可能导致不太“适合”的原始细胞物种灭绝。 这就提出了一个问题：地球之外是否存在能够实现生命基本特性的化学物质。

佩雷斯-梅卡德认为，在适当的情况下，行星表面的材料可以发生化学反应、自组织，并表现出本实验中观察到的行为。 他强调需要对宇宙中其他生命形式的可能性持开放态度，这些生命形式可能与我们所知的生命不同。

这项研究为理解生命起源开辟了新的可能性，并支持生命可能以与我们所熟悉的地球上截然不同的形式存在的观点。

来源：

– 哈佛公报：研究人员在没有生物化学的情况下创造了合成物种，发现它们根据达尔文进化原理进行操作