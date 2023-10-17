美国宇航局考虑削减哈勃和钱德拉太空望远镜的资金

根据最近的一份报告，美国宇航局天体物理学部门正面临潜在的削减，这可能会影响两个主要的太空望远镜项目。 哈勃太空望远镜和钱德拉 X 射线天文台为我们了解宇宙做出了重大贡献，它们的资金可能会减少。

在向美国国家科学、工程和医学院天文学和天体物理学委员会发表演讲时，美国宇航局天体物理学部门主任马克·克拉平透露，预算限制可能需要“未具体说明”地削减这些望远镜的资金。 这是为了向 NASA 的新项目分配资源，因为该机构预计 2024 财年的预算水平将与上一年保持相同。

天体物理学部门已为下一财年申请近 1.56 亿美元，但 Clampin 承认获得全额资金的可能性不大。 如果大幅削减预算，他们的首要任务将是减少对长期运行任务的资助，其中包括哈勃望远镜和钱德拉望远镜。

哈勃与美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜合作，是科学研究和探索的重要工具。 另一方面，钱德拉于 1999 年发射，没有像哈勃那样执行过维修任务。 由于其年代久远，它目前面临着运营挑战。

克拉平指出，虽然哈勃望远镜一直在有效运行，但它已经服役了很长时间，占天体物理学预算的很大一部分。 另一方面，钱德拉却遇到了困难，需要加大努力来维持其运营。

白宫拟议的 2024 年预算为哈勃望远镜拨款 93.3 万美元，为钱德拉拨款 68.7 万美元。 这些数字约占 NASA 天体物理部门 10 年总预算请求的 2024%。

需要注意的是，NASA 的资助决定仍在等待批准，在最终预算确定之前可能会进行调整。

来源：

– 太空网

– 太空新闻