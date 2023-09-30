研究发现罕见的文明终结彗星可以为缓解气候变化提供重要细节

最近发现的一颗彗星 C/2022 E3 (ZTF) 凸显了研究有可能撞击地球并造成灾难性破坏的长周期彗星的重要性。 这颗彗星以其独特的绿色色调而闻名，于 2022 年 XNUMX 月被帕洛马天文台发现。

研究人员认为，ZTF 起源于土星和天王星区域，然后被奥尔特云捕获，奥尔特云是位于太阳系最外缘的数万亿颗彗星的集合。 与银河潮汐和经过的恒星的相互作用会扰乱这些彗星的轨道，将它们送回内太阳系，对地球构成潜在威胁。

令人担忧的是，这些彗星从高轨道倾角接近地球，因此在它们相对较近之前很难被探测到。 虽然天文学家现在拥有充分描述此类彗星特征的工具，但目前的天文台在潜在撞击之前检测和跟踪它们的时间有限。

为了解决这个问题，未来的天文台，如近地天体测量者任务和鲁宾天文台，预计将提高可探测性，并提供足够的预警以采取缓解程序。 缓解措施可能包括改变彗星的路线以避免与地球相撞。

彗星特别危险，因为它们撞击地球时比小行星拥有更多的动能。 因此，早期发现并及时采取行动对于防止灾难性后果至关重要。

研究像 ZTF 这样的彗星并了解它们接近地球的频率可以帮助制定策略，以减轻这些罕见的文明终结影响所带来的风险。 随着技术的进步，天文学家希望他们能够更好地探测、跟踪并可能偏转这些彗星闯入者，从而保护我们的星球免受毁灭性的​​影响。

来源：

– 来源文章

–美国宇航局

– 英国皇家天文学会月刊