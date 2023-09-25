爱因斯坦的引力理论和寻找替代方案

爱因斯坦的引力理论，即广义相对论，一个多世纪以来取得了令人难以置信的成功。 然而，该理论有其局限性。 它预测了黑洞内部时空奇点和大爆炸本身的失败。 虽然描述物理学中其他基本力的其他物理理论已经过广泛的测试，但广义相对论仅在弱引力下进行了测试。

理论物理学家认为，偏离广义相对论的现象并不排除，而且必然会发生。 时空奇点的存在表明，适用于非常小尺度的量子力学应该可以解决这些问题。 然而，将广义相对论与量子力学相结合的尝试却与爱因斯坦的理论产生了偏差。

Λ-冷暗物质（ΛCDM）模型作为宇宙学的标准模型已被广泛接受。 然而，从理论的角度来看，它是不完整的和不能令人满意的。 在过去的五年里，它还面临着观测紧张，特别是在哈勃常数的测量方面。

1998 年发现的 Ia 型超新星宇宙加速的观测证据引发了暗能量的提出。 然而，暗能量的本质仍然未知，而其他解释，例如修正引力，已经受到欢迎。

有大量关于引力理论替代广义相对论的文献，包括标量张量理论。 这些替代方案需要通过太阳系实验、引力波观测和黑洞研究来测试。

目前还不确定，与广义相对论的偏差是否是由于试图将宇宙学观察纳入不充分的理论，或者暗能量是否真的不存在。

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