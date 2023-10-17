对癌症如何扩散到脊柱的新认识

纽约市威尔康奈尔医学院的研究人员在理解某些癌症为何转移到脊柱方面取得了重大突破。 人们早就知道，转移性乳腺癌经常扩散到脊柱，给患者带来严重的并发症。 然而，迄今为止，这种现象背后的原因尚不清楚。

在《自然》杂志最近发表的一项研究中，马修·格林布拉特和他的团队发现了一种新型干细胞，可能参与癌细胞向脊柱的转移。 这些存在于椎骨中的干细胞被发现能够分泌一种名为 MFGE8 的蛋白质。 这种蛋白质充当肿瘤引诱剂，将癌细胞吸引到脊髓组织。

研究人员在小鼠身上进行了实验，将脊髓干细胞移植到一条后腿，将长骨干细胞移植到另一条后腿。 他们观察到癌细胞移动到小椎骨的频率几乎是移动到小长骨的两倍，这表明 MFGE8 具有强大的吸引力。

脊柱转移瘤会对脊髓造成严重损害，影响患者行走和控制身体功能的能力。 通过了解这种传播背后的机制，有可能开发出预防或治疗脊柱转移的干预措施。

虽然阻断 MFGE8 可能是一种潜在的治疗方法，但需要进一步研究以充分了解这种治疗的含义和有效性。 贝勒医学院的癌症生物学家张翔将这项研究描述为我们对骨转移理解的“重大进展”。

这一突破为患有转移性乳腺癌和其他通常扩散到脊柱的癌症的患者带来了希望。 通过解开这个长期存在的谜团，研究人员使我们离开发有效的治疗方法和改善受这些转移影响的人的生活质量又近了一步。

来源：

– 自然：https://www.nature.com/

– 威尔康奈尔医学：https://weill.cornell.edu/

– 科学新闻：https://www.sciencenews.org/