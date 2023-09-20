科学家发现，模块化架构允许哺乳动物大脑控制外部输入

科学家们在哺乳动物大脑的组织方面取得了突破性的发现。 通过使用在微加工玻璃表面上生长神经元的实验系统，研究人员发现，由于其相互连接但独立运作的模块，大脑的外皮层能够保持对其外部输入的控制。

皮质是大脑的外层，负责感觉知觉和运动控制等各种功能，包含大量神经元。 这些神经元网络需要能够将来自专门电路的输入分离，同时集成来自多个电路的输入，但目前尚不清楚皮层如何能够支持这些不同的处理范例。

为了研究这一点，研究人员引导皮层神经元形成包含多个子组的模块化网络。 通过用光刺激这些实验室培养的神经元，研究小组观察到，结构良好的模块化网络对局部光刺激有很大的反应。 另一方面，模块化程度较低的网络对所有刺激的反应过度同步。

研究人员还发现，局部隔离活动和全局整合活动之间的平衡对于大脑在有限资源下扩展其信息表示能力至关重要。 这一发现不仅有助于我们理解哺乳动物大脑的结构和功能，而且对机器学习研究中使用的人工神经网络的发展也具有重要意义。

总的来说，这项研究揭示了哺乳动物大脑如何通过其模块化架构控制外部输入。 它为大脑复杂的运作及其有效处理信息的能力提供了宝贵的见解。

Sumber:

– Hideaki Yamamoto、F. Paul Spitzner、Taiki Takemuro、Victor Buendía、Hakuba Murota、Carla Morante、Tomohiro Konno、Shigeo Sato、Ayumi Hirano-Iwata、Anna Levina、Viola Priesemann、Miguel A. Muñoz、Johannes Zierenberg、Jordi Soriano。 “模块化架构有助于神经网络中噪声驱动的同步控制。” 科学进步。 DOI：10.1126/sciadv.ade1755