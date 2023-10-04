哪里可以找到适合即将到来的日食的日食眼镜

14 月 XNUMX 日星期六，美洲各地将可见日食。对于大多数地区来说，这将是日偏食，只有少数地点会出现日环食，也称为“火环”食。 无论如何，观看日食时保护眼睛至关重要。 太阳镜不适合直接观看太阳。 那么，哪里可以找到日食眼镜呢？ 这里有一些选项。

如果您想在线购买安全的太阳能观测设备，还有时间，但供应已经耗尽，所以请迅速行动。 此外，作为“图书馆日食活动”项目的一部分，还将向全美 10,000 个图书馆免费分发 XNUMX 万副遮阳眼镜。

要查找您附近可能免费提供日食眼镜的图书馆，您可以使用该项目提供的交互式地图。 不过，请务必注意，日食当天可能无法提供眼镜，因此最好尽快与您的图书馆取得联系。

另一种选择是咨询科学博物馆、天文馆，或参加可能分发免费眼镜的社区活动。 美国宇航局资助的一个名为太平洋天文学会的项目创建了一个日食大使网络，他们将在这些活动中分发眼镜，重点关注服务不足的社区。

如果您想购买日食眼镜，美国天文学会提供了经过验证的供应商名单。 寻找 American Paper Optics 和 Rainbow Symphony 等制造商生产的眼镜，并确保它们符合 ISO 12312-2 国际安全标准。

请记住，无论您身在何处，每个人都应该佩戴日食眼镜才能安全地观看事件。 欣赏日食的同时，记得保护你的眼睛。

参考文献：

– 图书馆日食活动项目

– 太平洋天文学会

– 美国天文学会安全太阳能过滤器和观察器供应商名单