本文讨论了系外行星系统中水世界的存在，重点关注这些行星的质量半径关系和整体成分。 根据行星形成模型，从原行星盘雪线之外迁移的系外行星很可能拥有富含水冰的核心。 这些水世界约占地球质量的 50%。

观测到的开普勒行星半径谷可以用岩石行星的大气二分法很好地解释，根据对凌日行星质量和半径的精确测量，表明水世界的存在。 然而，由于富含水冰的行星和大气稀薄的岩石行星之间的密度相似，确定这些行星的核心成分具有挑战性。

为了研究水世界的存在，作者将不同的形成模型与大气逃逸模型结合起来，模拟与观测到的半径谷一致的行星系统。 通过将这些模拟行星与观测到的行星的质量、半径和轨道周期进行比较，他们可以评估当前样本中存在水世界的可能性。

迁移模型表明，很大一部分没有原始 H/He 大气层的裸露行星在 G 型和 M 型主星周围可能富含水冰。 这与观测到的行星的质量半径分布一致。 然而，大多数水世界预计具有更长的轨道周期（> 10 天）。 因此，当针对轨道周期较长的行星时，通过径向速度和透射光谱等方法识别这些水世界会更有效。

总之，这项研究表明，水世界很可能存在于系外行星系统中，并且可以根据它们的质量半径关系和轨道周期来识别。 使用观测数据和先进的光谱技术进行进一步研究可以提供对这些水世界的存在和特征的更多见解。

资料来源：Aritra Chakrabarty 和 Gijs D. Mulders 的文章“系外行星系统中水世界的存在”。