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解读毛毛虫的“胖腿”：解剖学与功能

By薇琪斯塔夫罗普卢

20月 2023日，XNUMX
解读毛毛虫的“胖腿”：解剖学与功能

《科学进展》最近发表的一篇文章探讨了毛毛虫腿的迷人世界。 乍一看，人们可能会认为毛毛虫的腿只是因为贪得无厌而显得胖胖的，但经过进一步研究，很明显这些腿完全有不同的用途。

毛毛虫看似胖乎乎的腿实际上是被称为“前腿”的假腿。 这些粗短的肉块帮助毛毛虫四处移动，而位于其脸部附近的真正的腿则致力于变态，最终会发育成飞蛾或蝴蝶的成年腿。

腿可以通过解剖学和功能来定义的想法引发了关于什么使腿“真实”的哲学问题。 腿是应该根据其物理结构来定义，还是功能性腿即使缺乏腿的传统特征也可以被归类为功能性腿？

对于以有关节的腿而闻名的节肢动物来说，这一发现并不完全令人惊讶。 昆虫和其他节肢动物经常改变它们的腿来执行各种任务。 水船夫把腿变成了桨，粪甲虫把腿变成了切割工具，蜈蚣把腿状的尖牙改造成了注射毒液。

对于毛毛虫来说，这些假腿充当锚点，使生物在向前移动时能够紧贴表面。 毛毛虫通过分离并重新连接前腿来推动自己前进，并在每条腿的尖端使用称为钩针的带刺垫来固定它们的抓地力。 负责发育这些假腿的基因与甲壳类动物共有，突显了不同物种之间的进化联系。

虽然从遗传学上来说，真实性的概念对于这些附属物来说可能没有多大意义，但这些短暂的腿有一些有趣的地方。 毛毛虫的腿寿命很短，仅存在于变态之前的幼虫阶段。 因此，下次您遇到毛毛虫时，请花点时间欣赏这些转瞬即逝的四肢及其独特的运动适应性。

资料来源：科学进展

定义：

  • 前脚： 毛毛虫身上发现的一条假腿，用于运动。
  • 胸腿： 毛毛虫真正的腿位于其脸部附近，最终会发育成飞蛾或蝴蝶的成年腿。
  • 钩针编织： 毛毛虫前腿尖端有一个带刺的垫子，有助于确保其牢牢抓住表面。
  • 节肢动物： 以有关节的腿为特征的无脊椎动物门。

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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