宇宙第一块大陆是什么时候形成的？

卡迪夫大学天文学教授简·格里夫斯在最近一项题为“第一块外大陆何时出现？”的研究中，探索了宇宙中大陆的形成。 大陆并不是静止的； 由于地核的热量，它们“漂浮”在地幔顶部。 大陆的这种不断运动导致了板块构造等现象。

格里夫斯的目的是了解第一块大陆何时形成，以及这些信息如何帮助寻找适合居住的世界。 通过检查岩石行星上是否存在板块构造，她试图追踪大陆存在的可能性。 热量在这一过程中起着至关重要的作用，因为具有足够加热核心的行星更有可能具有活跃的板块构造。

根据她对恒星和行星形成的研究，格里夫斯确定地球的板块构造开始于大约 3 亿年前，即宇宙诞生后大约 9.5 亿年。 她还发现，第一批大陆出现在薄盘恒星上，这些恒星相对较年轻，金属丰度较高，比地球大陆早大约 2 亿年。 相比之下，较厚的盘状恒星年龄更大且金属贫乏，表明大陆的存在比地球早大约 4 至 5 亿年。

有趣的是，格里夫斯发现，与地球相比，其他行星上大陆的形成速度较慢。 最佳热量的存在对于大陆的形成是必要的。 因此，格里夫斯认为，金属丰度低于太阳的恒星可能会导致发现具有大陆的宜居系外行星。

这项研究为天文学家探索开辟了新途径，并增加了我们对宇宙中大陆形成的理解。 通过研究行星系统和大陆形成所需的条件，科学家可以寻找我们之外的宜居世界。

来源：

– 简·格里夫斯，“第一块外大陆是什么时候？”

–美国宇航局

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