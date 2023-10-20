Chandrayaan-3：一次成功的任务，但也有短暂的问题

印度探月任务“月船三号”尽管遇到了一些小挫折，但仍被誉为成功。 维克拉姆着陆器和普拉吉亚漫游车登陆月球两天后，漫游车上的仪器经历了短暂的停电。 阿尔法粒子 X 射线光谱仪 (APXS) 的首席研究员桑托什·瓦达瓦莱 (Santosh Vadawale) 解释说，停电是由于后来添加了安全功能，无意中关闭了 APXS 的命令。 然而，故障很快得到纠正，仪器成功地对月球的土壤和岩石进行了现场分析。

与声称维克拉姆着陆器和普拉吉亚火星车预计在农历二号醒来的报道相反，瓦达瓦勒澄清说，它们的设计初衷并非如此。 瓦达瓦莱在塔塔基础研究所 (TIFR) 的一次会议上发表讲话时强调，这次任务确实取得了圆满成功。 他进一步表示，Chandrayaan-3 有效载荷提供了出色的科学数据，APXS 提供了精彩的信息，目前正在对其进行详细分析。

月船三号任务无疑标志着印度太空探索事业的一个重要里程碑。 任务执行过程中遇到的小故障是此类复杂任务中的典型现象，但这并没有掩盖其成就。 APXS 的成功运行以及从月球表面收集的宝贵科学数据有助于增进我们对月球地质的了解，并为未来的月球任务铺平道路。

来源：

– Santosh Vadawale，阿尔法粒子 X 射线光谱仪 (APXS) 首席研究员

– 塔塔基础研究所 (TIFR)