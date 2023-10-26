揭开恒星诞生区域的秘密：船底座星云内部一瞥

恒星形成星云一直让天文学家着迷，但它们繁忙的性质以及气体和尘埃云的存在使得观察其内部发生的活动变得困难。 然而，由于技术的进步，一组研究人员最近利用阿塔卡马大型毫米波阵列（ALMA）对船底座星云做出了突破性的发现。

由博士领导。 来自墨西哥射电天文学和天体物理学研究所的学生乔瓦尼·科尔特斯-兰格尔 (Geovanni Cortes-Rangel) 带领该团队将注意力集中在船底座星云的支柱上，该区域以其强烈的恒星诞生活动而闻名。 在这个区域内，两个巨大的星团——特朗普勒 14 号和特朗普勒 16 号占据了主导地位，发出强大的紫外线辐射。

通过研究从柱子内的物体发出的分子流出物或射流，研究人员能够深入了解这个恒星诞生苗圃中发生的过程。 星团中炽热的O型恒星发出的辐射照亮并塑造了尘埃柱，揭示了原恒星、原行星盘和喷流的存在。 这些极端环境为研究气体和尘埃背后的新生恒星的形成提供了独特的机会。

这项研究的主要发现之一是测量了新形成恒星周围星周盘的质量，以及分子流出或喷流的范围。 研究小组发现这些喷流的来源是低质量或中等质量的原恒星。 当这些新生恒星形成时，落入的物质被加热并沿着原恒星的自转轴以双极流的形式喷射出来。 与周围气体和尘埃的碰撞激发了星云中的气体并导致它们发光。

这些喷气式飞机的速度可达每小时数十万公里，被称为赫比格-哈罗天体。 这些天体以首先对它们进行广泛研究的天文学家乔治·赫比格和吉列尔莫·哈罗的名字命名，是恒星诞生过程的重要组成部分。

通过分析 ALMA 数据，研究人员发现了几个发出毫米波长辐射的紧凑源，称为赫比格-哈罗天体。 他们还检测到与这些物体相关的一氧化碳流出。 一个特别值得注意的天体是 HH 666，它具有延伸超过 10 光年的扭曲喷流，并在与周围星云撞击时产生巨大的弓形激波。

船底座星云内的发现为恒星形成以及星周和原行星盘的演化提供了重要的见解。 新生恒星流出物的光蒸发作用正在逐渐侵蚀这些柱子，可能会在十万到一百万年内导致它们的毁灭。 结果，暴露的星周盘可能转变为原行星盘，为潜在的行星形成奠定了基础。

研究还表明，尽管辐射环境恶劣，但该地区可能仍残留有足够的尘埃质量来支持行星的形成。 研究人员估计，可能还剩下 0.01 到 0.7 个太阳质量的物质，为行星的诞生提供了必要的成分。

随着我们对恒星诞生区域的了解不断加深，我们对塑造宇宙的过程获得了宝贵的见解。 船底座星云仍然是天文学家们着迷的地方，让我们得以一睹恒星形成和潜在行星系统的神秘世界。

常见问题

什么是 Herbig-Haro 对象？

赫比格-哈罗天体是在较大星云中发现的明亮星云，与新生恒星有关。 当来自原恒星的气体和尘埃射流与周围的星云碰撞，激发气体并导致它们发光时，就会形成它们。

喷流如何促进恒星形成？

喷流在恒星形成过程中发挥着重要作用。 当原恒星形成时，落入的物质被加热并沿着原恒星的自转轴以双极流的形式喷射出来。 这些喷流与恒星诞生区域的气体和尘埃碰撞，产生冲击波，从而引发进一步的恒星形成并塑造周围环境。

行星可以在恒星诞生区域形成吗？

是的，行星形成可能发生在诸如船底座星云这样的恒星诞生区域。 尽管存在强烈的辐射和星周盘的侵蚀，但可能仍然有足够的尘埃质量来支持行星的形成。 研究表明，行星可能已经在船底座星云内形成或正在积极形成。