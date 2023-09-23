人脑如何适应其他行星上的颜色

人类大脑具有适应不同光线条件的惊人能力，即使戴着有色太阳镜或随着年龄的增长，眼睛变得更加发黄，我们也能将颜色感知为“正常”。 但是，如果我们在完全陌生的环境（例如另一个星球）中接触颜色会发生什么？ 据专家称，随着时间的推移，我们的大脑可能会进行调整，将这些颜色感知为更加中性。

认知视觉科学家迈克尔·韦伯斯特表示，无论另一个星球上的主要颜色是什么，它最终对宇航员来说都会显示为灰色。 例如，如果人类要前往火星，这颗红色星球将逐渐开始看起来更棕色或更灰色，而不是红色。 火星的天空在我们看来是赭色的，但在太空探索者看来，它会开始显得更蓝，尽管与地球的蓝色不同。

然而，其他行星上对颜色的感知将取决于大气和景观的主色。 大脑的调整会受到穿过大气的光线与周围环境颜色之间的关系的影响。 在系外行星有紫色植被和金色天空的情况下，大脑可能会进行不同的调整。

大脑对颜色的反应不仅基于色调，还基于强度。 如果环境的调色板有限，大脑就会更适应色调的微妙变化。 随着时间的推移，褪色的颜色会被认为更加鲜艳，反之亦然。

在等待宇航员适应新星球的同时，有可能创造一种设备来自动为他们过滤和调整环境。 Derya Akkaynak 是一名工程师兼海洋学家，目前正在研究一种名为“Sea-thru”的计算机算法，该算法可以调整水下图像，使其看起来像是在陆地上拍摄的。 通过校正水引起的蓝色过滤，该算法为水下环境提供了新的视角。

尽管在人类真正造访外星球之前，适应外星球颜色的过程仍然不确定，但深海中的经历可能会提供一个近似值。 在没有红光的情况下，水下深处呈现出黄色，创造出一种奇怪而陌生的视觉体验。

综上所述，人脑在不同环境下感知颜色时具有显着的适应性。 当暴露于其他行星上不熟悉的颜色时，我们的大脑可能会随着时间的推移进行调整，将它们感知为更加中性，而主导大气和景观颜色等因素在这种调整中发挥了作用。 此外，大脑对颜色的感知还受到色调和强度的影响。 在等待宇航员适应的同时，有可能开发出为他们自动过滤和调整环境的设备。 深海让我们得以一窥大脑如何对不熟悉的调色板做出反应。

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– 生活科学