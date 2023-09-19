爱尔兰和北爱尔兰的北极光：壮观的自然景观

如果您想目睹令人惊叹的北极光现象，您不必长途跋涉前往冰岛或阿拉斯加。 爱尔兰和北爱尔兰拥有令人惊叹的北极光，将夜空描绘成鲜艳的绿色、粉色、蓝色和紫色。 虽然云有时会遮挡视线，但晴朗的夜晚和必要的太阳活动可以让您一睹这一自然光表演。

爱尔兰观测北极光的最佳地点包括北爱尔兰的北海岸、安特里姆海岸、西海岸的梅奥郡、米斯郡的阿什伯恩，以及在北极光强烈时可能出现的都柏林地区。 然而，目击事件并不能保证，而且由于当时地球磁场和行星倾斜的条件，即将到来的 23 月 XNUMX 日春分可能会提供更好的机会。

极光过程始于太阳耀斑，即太阳的喷发，向太空释放数十亿吨辐射。 这些粒子大约两天后到达地球大气层，其中一些粒子被地球磁场捕获并被吸引向北极和南极。 当它们与大气中的原子和分子碰撞时，就会产生北极光的鲜艳色彩。

尝试观看极光时，晴朗的天空和最小的光污染至关重要。 尽管据报道，即使在都柏林市，也能看到壮观的景色，但居住在远离城镇的地方有更好的机会观看主要展览。 爱尔兰天文学局运行极光警报服务，预测太阳爆炸何时发生以及粒子预计何时到达地球大气层。

未来几年特别有利于观赏北极光，因为太阳活动将于 2025 年达到顶峰。然而，天气条件可能会带来挑战，多云的天空常常会遮挡视线。 尽管如此，晴朗的夜晚还是会出现，提供体验这种令人惊叹的自然现象的机会。

资料来源：《爱尔兰天文学》杂志