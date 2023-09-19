神奇的北极光：何时何地在爱尔兰观看壮观的北极光表演

美丽的北极光是一场令人着迷的自然光表演，在爱尔兰和北爱尔兰的多个地点都可以看到。 虽然不能保证一定能看到这一令人惊叹的现象，但即将到来的 23 月 XNUMX 日春分可能会增加您体验这一现象的机会。 《爱尔兰天文学》杂志编辑戴维·摩尔解释说，在春分期间，地球磁场的条件和地球的倾斜可能会导致极光的出现。 然而，它并不能保证一定能看到； 它只会增加可能性。

观看爱尔兰北极光的最佳地点是北爱尔兰的乡村北海岸和梅奥，因为它们靠近大西洋。 这些地区没有城镇灯光，可以更清晰地看到极光。 然而，无论在该国的哪个位置，晴朗的天空对于发现灯光都至关重要。

极光过程始于太阳耀斑，太阳的喷发向太空释放数十亿吨辐射。 这些带电粒子大约两天后撞击地球大气层，其中一些粒子被地球磁场捕获，当它们与大气气体碰撞时产生北极光。 光的强度取决于粒子的活动，并且在极少数情况下会比平常向南延伸得更远。

为了最大限度地增加看到北极光的机会，远离人造光至关重要，因为它们会遮挡视线。 居住在城镇或城市可能会限制灯光的可见度，仅影响主要显示屏。 然而，在北方没有明亮灯光的乡村地区却可以看到极光的美景。

爱尔兰天文学局提供极光警报服务，以预测并向公众通报潜在的观测结果。 警报包括有关天空中预期活动的信息，包括极光。 北极光可以在夜间的任何时间出现，持续时间从几个小时到整个晚上不等。

云层会遮挡灯光的视野，因此晴朗的天空是观看这一壮观表演的理想选择。 幸运的是，未来几年被认为有利于观赏北极光，因为预计太阳活动将在 2025 年达到顶峰。

资料来源：《爱尔兰天文学》杂志