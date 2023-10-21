南极海冰创历史新低，对全球造成威胁

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，过去八年里，南极洲海冰覆盖面积四次创下历史新低。 与往年不同的是，当前的冬季冰没有重新形成，使得南极海岸线的大片区域没有冰。 正如物理海洋学家爱德华·多德里奇所说，这种前所未有的现象极不可能自然发生，他将其描述为“五西格玛事件”，大约每 7.5 万年发生一次。

科学家将冰层下降归因于海水变暖和高能天气模式，这加速了南极洲的融化过程。 冰覆盖范围的减少对地球的“反照率”具有重大影响，反照率是指地球表面反射而不是被吸收的光量。 由于更多的冰而导致的更高的反照率会减缓太阳的变暖效应。 然而，随着冰层下降，地球开始吸收更多的热量，导致全球变暖加剧。

环境明显变暖的后果将是深远的。 人类健康、全球食物来源、农业和雨林等重要生态系统都将受到影响。 极地冰融化导致的快速而广泛的全球变暖可能会对地球造成毁灭性影响。

解决南极洲海冰减少的问题并立即采取行动减轻全球变暖的影响至关重要。 这包括减少温室气体排放和实施保护和恢复冰覆盖的战略。 这项研究的结果敲响了警钟，提醒人们迫切需要全球合作和采取积极措施应对气候变化。

定义：

– 反照率：反照率是指地球表面反射的光量。

– 海冰：海冰是形成并漂浮在海洋表面的冷冻海水。

来源：

– 澳大利亚广播公司 (ABC)