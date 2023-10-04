Shukrayaan-1 任务：与 ISRO 一起探索金星

继月船 1 号和 Aditya L-3 任务成功之后，印度空间研究组织 (ISRO) 正在准备下一次太空探险，即 Shukrayaan-1 任务。 Shukrayaan-1 将标志着 ISRO 首次前往距太阳第二颗行星金星进行航行。

该任务最初计划于 2012 年但被推迟，目前正在进行中。 Shukrayaan 1 以梵文中金星（“Shukra”）和载体（“Yaana”）的名字命名，将使用 GSLV Mk II 或 GS​​LV Mk III 发射。 它将携带先进的有效载荷，包括高分辨率合成孔径雷达（SAR）和探地雷达。

Shukrayaan-1 任务的主要目标是对金星进行广泛的研究，重点是其表面、大气、结构、动力学和地质组成。 该任务旨在揭开太阳系中最热行星的神秘面纱。

就意义而言，Shukrayaan-1不仅有助于我们对金星的了解，还将揭示系外行星环境和类地行星的演化。 它将为模拟地球气候提供宝贵的见解，并为其他行星上潜在的气候变化发出警告。

Shukrayaan-1 的发射日期最初定于 2023 年中期，但由于大流行而被进一步推迟。 然而，ISRO 主席 S. Somanath 宣布，该任务目前计划于 2024 年 2031 月发射，另外一个发射窗口是 XNUMX 年。

美国宇航局对金星上存在生命的可能性表示担忧，尽管一些科学家并未排除金星高层大气中存在细菌的可能性，但此次任务的重点是全面研究金星的特征，而不是其存在生命的潜力。

除了 Shukrayaan-1 任务外，ISRO 还致力于开发两颗卫星来研究太空温度及其对地球的影响，并构思一个将航天器登陆月球的项目。

总体而言，Shukrayaan-1 任务对印度和 ISRO 来说是一个重要的里程碑，因为它们深入研究了金星的奥秘，并为我们对邻近行星的了解做出了贡献。

来源：

– ISRO 主席 S. Somanath

– 印度空间研究组织（ISRO）

–美国宇航局