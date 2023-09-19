小行星样本返回：NASA 的 OSIRIS-REx 任务为登陆地球做准备

经过七年的太空之旅后，美国宇航局的 OSIRIS-REx 航天器将于本周末降落在地球上，并携带来自小行星贝努的珍贵样本。 该任务的首席研究员但丁·劳雷塔（Dante Lauretta）表达了他对迫降可能性的担忧，但保证团队已经制定了备用计划。

OSIRIS-REx 在 2020 年创造了历史，它成为第一艘访问近地小行星贝努的航天器。 同年XNUMX月，它通过一次接触即走操作成功采集了样本。 现在，航天器正处于其任务的最后阶段，返回舱预计将于周日早上在犹他州沙漠轻轻着陆。

然而，恢复团队已做好应对任何意外结果的准备。 他们一直在针对各种场景进行演练，以确保在着陆异常情况下样本的保存。 如果发生碰撞，样品将被带入洁净室以尽量减少污染。 如果需要，现场还将提供应急物资。

恢复实践已经持续多年，最近在犹他州的模拟中达到了顶峰。 该团队一直在计时，看看他们能多快检索样本并将其带回实验室进行处理。 从之前的小行星样本返回任务（例如 NASA 的创世纪任务和星尘任务）中吸取的经验教训，为 OSIRIS-REx 的程序和规划提供了信息。

未来几年，科学家将分析奥西里斯-雷克斯返回的样本，以深入了解早期太阳系和行星的形成。 与此同时，该航天器将于 2029 年继续执行研究另一颗近地小行星阿波菲斯的任务。

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