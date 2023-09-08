科学家发现，困在冰中的微小气泡会加速冰川融化

科学家最近进行的一项研究表明，困在冰中的加压气泡在加速冰川衰退方面发挥着重要作用。 在融化过程中，数十亿个气泡冲入水中，产生湍流，使温水与冰接触。 这种现象在潮水冰川中尤其明显，潮水冰川会向海中释放大量冰。

俄勒冈州立大学的冰川学家 Erin Pettit 和她的团队在阿拉斯加进行了这项研究，那里的冰川每年损失超过 70 亿吨冰。 这种损失导致全球海平面上升。 研究人员发现，微小的气泡导致潮水冰川中的冰以更快的速度融化。 当冰融化时，上升的气泡更快地将水拉上来，与无气泡的冰相比，流速增加了六倍。

研究表明，这些气泡对冰川融化的影响可能会产生严重后果。 这些发现不仅增进了我们对气候变化的理解，还可以解释某些阿拉斯加峡湾海豹数量下降的原因。

人们发现冰川中充满了数以百万计的微小气泡，这些气泡的压力高达地球大气压力的 20 倍。 这些气泡是雪经过数千年积聚并压缩成冰时产生的。 佩蒂特的团队从特林吉特的 Xeitl Sít' 潮汐冰川中采集了富含气泡的冰，并在充满海水的鱼缸中观察了冰的融化情况。 由于气泡的存在导致水流上升，冰川冰的融化速度比无气泡冰快 2.25 倍。

这项发表在《自然地球科学》杂志上的研究提供了对冰川附近记录的“咔嚓、爆裂和爆裂”声音的见解。 人们发现这些噪音是气泡从融化的冰中弹出的结果。 研究表明，气泡混合了冷水的边界层，该边界层通常将冰川冰与温暖的水隔离开来，最终将冰暴露在温暖的海洋中。

需要进一步的研究来了解这些气泡对南极洲等其他地区冰川的影响程度。 然而，研究结果强调了解决冰川加速衰退的迫切需要以及这些微小气泡在这一过程中发挥的重要作用。

来源：

俄勒冈州立大学

自然地球科学