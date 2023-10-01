座头鲸和海藻的迷人行为

人们观察到座头鲸有一种涉及海藻的独特行为。 虽然以前人们认为鲸鱼玩海藻是为了好玩，但专家现在认为它们也可能是在寻求这种植物的抗菌特性。 格里菲斯大学的 Olaf Meynecke 博士在《海洋科学与工程杂志》上发表的一篇论文中记录了这种行为。

在之前的研究中，梅内克博士描述了鲸鱼如何在沙质基质中滚动以脱落死皮细胞和寄生虫。 这篇新论文重点关注须鲸（包括座头鲸）表现出的另一种行为，即“海带”。 这种行为涉及鲸鱼在水面上与海带和海藻丛嬉戏和打滚。

Meynecke 博士和他的团队分析了澳大利亚东海岸海藻行为的三个实例，以及全球其他 100 个有记录的海藻相互作用。 他们发现，无论鲸鱼位于何处，这种行为在不同的鲸鱼种群中都是相似的。

鲸鱼（包括须鲸）使用物体的行为此前已有报道，被认为是一种复杂的行为。 然而，须鲸对物体的使用，特别是对海藻的使用，却很少被观察到。 Meynecke 博士认为，这种行为可能会带来额外的好处，例如去除体外寄生虫和利用褐藻的抗菌特性进行皮肤治疗。

了解不同鲸鱼种群的这种行为对于深入了解它们的栖息地偏好和更多地了解它们复杂的行为至关重要。 鲸鱼以其顽皮的天性而闻名，经常进行诸如破水、拍尾巴、窥探、垂尾和滚木等活动。 它们还与海豚等其他海洋物种嬉戏互动。

虽然这些行为的确切原因并不总是清楚，但它们为了解这些雄伟的海洋哺乳动物的社会和认知生活提供了一个窗口。 对这些行为的研究有助于我们了解鲸鱼及其与环境的复杂关系。

来源：

– Olaf Meynecke 博士，格里菲斯大学

– 海洋科学与工程杂志