英国黑人科学家的缺乏：解决科学中的制度种族主义

根据官方说法，英国没有黑人化学或物理学教授，这导致许多科学家认为英国科学在制度上存在种族主义。 英国皇家学会是世界上最古老的科学院，旨在通过一项新的资助计划来改变这一现状，该计划旨在支持黑人博士生从事学术研究并最终成为教授。 该计划每年将为五名研究员提供高达 690,000 万英镑的资助。

伦敦帝国学院物理研究员兼讲师马克·理查兹博士和诺丁汉大学材料化学专家罗伯特·莫卡亚教授阐明了这个问题。 尽管莫卡亚自 2008 年以来一直担任化学教授，但根据高等教育统计局 (HESA) 收集的统计数据，他并不正式存在。 HESA 将数字四舍五入到最接近的五，因此 Mokaya 向下四舍五入到零。 虽然他承认英国可能还有其他黑人化学教授，但他还没有机会见到他们。 莫卡亚和理查兹都证实，也没有黑人物理学教授。

化学领域共有520名教授，物理学领域有825名教授。 生物科学领域的情况稍好一些，在 1,345 名教授中，有 20 名黑人教授；在工程学领域，1,730 名教授中约有 70 名黑人教授。 总体而言，在所有科学领域中，黑人教授仅有 0.6 名，仅占总数的 10%。 这些教授中只有 4.2 名是女性。 相比之下，根据最新的人口普查，黑人占英格兰和威尔士人口的XNUMX%。

造成黑人科学家代表性不足的因素有多种。 理查兹认为，缺乏对可用机会的认识和缺乏宣传是边缘化群体的主要障碍。 如果没有网络和支持，有才华的人就会灰心丧气。 统计数据清楚地表明，从普通中等教育证书到教授职位，黑人在科学领域的比例在学术阶梯的每个阶段都在下降。

理查兹对科学的兴趣可以追溯到他的童年，他强调好奇心和支持对于培养科学抱负的重要性。 他在单亲家庭长大，记得小时候好奇心如何引导他探索插头插座的内部工作原理。 尽管最初被贴上“坏孩子”的标签，理查兹解释说，他的好奇心和对了解事物如何运作的渴望激发了他对科学的热情。

科学界缺乏黑人代表性是一个复杂的问题，需要采取多方面的方法来消除制度性种族主义并促进包容性。 英国皇家学会的资助计划只是解决这一差距并确保英国黑人科学家获得应有的认可和机会的第一步。

来源：

– 《卫报》：“皇家学会旨在解决英国黑人科学家缺席的问题”

– 高等教育统计局（HESA）