韦伯太空望远镜揭示了木星的喷射流

韦伯太空望远镜在太阳系最大的行星木星上取得了非凡的发现。 2022 年 320 月，韦伯探测到一股强烈的急流穿过木星赤道。 这架喷气式飞机的飞行速度约为每小时 515 英里（每小时 25 公里），位于木星平流层下层约 40 英里（XNUMX 公里）的高度。

在此发现之前，天文学家就意识到木星大气层中存在东西向喷流。 然而，对这种新发现的快速移动喷流的分析表明，木星的内部动力学可能比之前想象的更加动态。 详细研究喷气机的研究已发表在《自然天文学》上。

韦伯太空望远镜于 2021 年 2022 月发射，自 XNUMX 年 XNUMX 月起一直在进行科学观测。它捕捉到了生动而富有洞察力的宇宙图像，包括木星两极发光的极光以及环绕天王星和土星的环的图像。

最近木星急流的图像是使用韦伯的近红外相机拍摄的。 这些图像显示，木星的部分大气层受到了喷气机运动的干扰。 通过图像中可见的风切变来跟踪这架喷射机，这表明了行星大气层内不同高度和距离的风速变化。

在木星对流层顶（对流层边缘的区域）附近发现的喷流表明，木星赤道周围的大气环流与土星的大气环流比之前已知的更为相似。

虽然韦伯只能从远处观察木星，但即将进行的任务，例如欧洲航天局的木星冰卫星探测器（JUICE）和美国宇航局的欧罗巴快艇将提供对这颗气态巨行星及其卫星的近距离观察。 这些任务将调查木星的卫星，包括木卫四、木卫二和木卫三，这些卫星被认为是可能支持外星生命的海洋卫星。

然而，这些任务还需要几年时间才能到达木星系统。 Europa Clipper预计将于2030年抵达，而JUICE计划于2031年抵达木星。在此期间，我们可以从远处欣赏韦伯近红外相机捕捉到的令人惊叹的镜头。

来源：自然天文学