木星卫星木卫二上存在二氧化碳的新证据支持生命存在的潜力

根据詹姆斯·韦伯太空望远镜的观测，科学家们在木星的卫星欧罗巴表面发现了二氧化碳。 据信木卫二的冰壳下有一片广阔的海洋，这使其成为可能孕育生命的候选者。 二氧化碳是我们所知的生命的重要成分，它的存在进一步支持了木卫二可能支持生命的观点。

木卫二表面的二氧化碳最集中在一个被称为塔拉区的区域，该区域的特点是表面年轻且不规则。 该地区此前也曾发现过盐的存在。 科学家认为，二氧化碳可能来自木卫二的内海。

詹姆斯·韦伯太空望远镜使用其近红外光谱仪 (NIRSpec) 来探测二氧化碳。 NIRSpec 的作用就像一个棱镜，将光线分解成一系列颜色，并揭示远处物体中存在的元素。 该望远镜的观测结果为了解木卫二表面的成分及其支持生命的潜力提供了宝贵的见解。

NASA 计划通过木卫二快艇任务进一步探索木卫二，该任务定于 2024 年发射。该任务旨在调查木卫二的地下并确定其是否存在适合生命存在的条件。 该航天器将多次飞越木卫二，收集数据，可以为这个有趣的天体提供前所未有的见解。

詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国宇航局、欧洲航天局和加拿大航天局合作的项目，旨在研究宇宙中遥远的物体。 其大镜子使其能够捕获比哈勃太空望远镜更多的光线，而其红外功能使其能够透过宇宙云并穿透其他望远镜无法到达的区域。 该望远镜的光谱仪还使科学家能够研究系外行星的大气层，扩大我们对太阳系以外潜在宜居世界的了解。

总体而言，木卫二表面二氧化碳的发现进一步证明了这颗卫星可能存在生命。 对木卫二的进一步探索和研究对于揭开这个迷人世界的奥秘至关重要。

来源：

– Mashable：“詹姆斯·韦伯太空望远镜在木星的卫星欧罗巴上发现了二氧化碳”（2022 年）