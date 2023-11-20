詹姆斯·韦伯望远镜的新图像照亮了银河系中心

詹姆斯·韦伯望远镜以拍摄令人惊叹的图像而闻名，再次让我们得以一睹太空奇观。 这一次，它的目光落在了银河系的中心，揭示了我们宇宙邻居的前所未有的细节。 该望远镜聚焦于人马座 C，这是一个距离人马座 A（银河系超大质量黑洞）约 300 光年、距离地球 25,000 光年的恒星形成区域，展示了我们周围环境中最密集的部分。

在这组令人着迷的图像中，詹姆斯·韦伯望远镜揭示了该区域内超过 500,000 颗恒星和原恒星团。 这些原恒星仍处于形成和积累质量的过程中，形成了银河系中心令人惊叹的混乱云。 相比之下，我们自己的空间区域显得非常稀疏。

与观测小组合作的弗吉尼亚大学教授乔纳森·谭表示，银河系中心代表了银河系内最极端的环境。 到目前为止，关于这个非凡区域收集的数据缺乏韦伯望远镜所达到的分辨率和灵敏度水平。

在喧嚣的中心有一颗巨大的原恒星，其重量是太阳的 30 多倍。 有趣的是，这个巨大的太阳物体隐藏了来自其后面恒星的光线，使得该地区的人口看起来比实际情况要少。 因此，我们观察到的是对这座天文大都市实际居住人群的保守估计。 可以把它想象成时代广场的空间，尽管目前还没有 Guy Fieri 餐厅。

这些迷人的图像为研究人员提供了一个机会，让当前的恒星形成理论接受迄今为止最严格的测试。 韦伯望远镜的 NIRCam（近红外相机）仪器捕获了电离氢的大规模发射图像，在图像的下侧描绘为蓝色调。 这可能源于年轻和大质量恒星释放的高能光子。 令人惊讶的是，该地区的巨大规模让科学家们措手不及，需要进一步调查。

领导观测小组的塞缪尔·克罗强调，这些现有和即将发布的图像所支持的研究将极大地增强我们对大质量恒星的了解。 揭开它们的本质就像深入研究宇宙大部分的起源故事。

詹姆斯·韦伯望远镜一直以其非凡的图像让我们眼花缭乱，从见证室女座恒星的诞生到捕捉到主小行星带彗星周围水的存在。 每一个新的发现都会激发我们对宇宙的好奇心，并提醒我们还有等待探索的巨大奇迹。 幸运的是，互联网确保这些非凡的经历不会像雨中的泪水一样消失。 随着詹姆斯·韦伯望远镜仍在运行，我们可以继续解开宇宙的秘密。