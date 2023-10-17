科学家在系外行星 WASP-17 b 大气中发现石英颗粒

科学家使用詹姆斯·韦伯太空望远镜对系外行星 WASP-17 b 的大气层做出了令人兴奋的发现。 这颗气态巨行星距离我们 1,300 光年，其云层中存在着由纯石英构成的微小颗粒的证据。 由布里斯托大学的大卫·格兰特领导的研究人员利用望远镜的摄谱仪研究了行星经过恒星前方时的大气层。 透射光谱技术使他们能够分析穿过大气的光并识别石英颗粒的存在。

这些由硅和氧组成的石英颗粒估计非常小，尺寸约为百万分之一厘米。 它们很可能类似于地球上晶洞和宝石商店中常见的尖六角棱柱。 与地球上形成于地表的石英不同，该研究表明，WASP-17 b 大气中的石英颗粒是在灼热的大气中形成的。

研究 WASP-17 b 等行星可以为了解其他行星和太阳系的组成提供宝贵的见解。 天文学家可以更好地了解银河系遥远领域中存在的元素和矿物。 此外，这项研究有助于确定这些行星是否可能拥有适合生命的环境，尽管被归类为“热木星”的 WASP-17 b 不符合支持生命的标准。

詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国宇航局、欧洲航天局 (ESA) 和加拿大航天局的联合项目，拥有强大的天文观测能力。 它的巨型镜子直径超过 21 英尺，捕获的光线比哈勃太空望远镜还要多，可以研究遥远而古老的天体。 韦伯主要在红外光谱中工作，这使得它比可见光更有效地穿透宇宙云。 它携带专门的光谱仪，可以分析系外行星的大气层，揭示存在的分子，并彻底改变我们对这些遥远世界的理解。

总体而言，在 WASP-17 b 大气中发现石英颗粒凸显了詹姆斯·韦伯太空望远镜的卓越能力以及研究系外行星对于增进我们对宇宙的认识的重要性。

来源：

– 天体物理学期刊通讯

– NASA、ESA、CSA、R. Crawford (STScI) 科学：Nikole Lewis（康奈尔大学）、David Grant（布里斯托大学）、Hannah Wakeford（布里斯托大学）