对古代星系的新见解：宇宙规则手册的重写

一组天文学家最近使用韦伯太空望远镜进行的一项研究揭示了对早期宇宙中古代星系化学丰度的有趣见解。 这些星系的历史可以追溯到大爆炸后约 500 至 750 亿年，尽管遵循年轻星系在恒星形成率和恒星质量方面制定的规则，但它们的化学丰度仅为预期的四分之一。

这一发现使科学家们相信，在宇宙的早期阶段，宇宙规则手册可能发生了戏剧性的改写。 研究合著者克劳迪娅·拉各斯解释说：“这就像星系有一本它们遵循的规则手册，但令人惊讶的是，这本宇宙规则手册似乎在宇宙的婴儿期经历了戏剧性的重写。”

韦伯太空望远镜能够在红外和近红外波长下观察宇宙，这使其成为研究最古老的可见光的理想工具。 通过检查“红移”或延伸到电磁波谱较红一侧的光，科学家可以确定宇宙中物体的年龄。 在这项研究中，研究人员能够测量 z=7-10 红移处星系的化学丰度，为星系形成的早期阶段提供有价值的见解。

最令人惊讶的发现之一是古代星系产生的重元素比预期少得多。 这种差异可归因于周围环境中新的原始气体的不断涌入，稀释了星系内重元素的浓度。 研究人员认为，韦伯太空望远镜的进一步观测可能有助于解开这些古老星系形成和演化的谜团。

韦伯太空望远镜此前曾发现红移更高的星系，表明它们的年龄更大。 对这些古老星系的研究对于理解它们在新生宇宙中如何形成和演化至关重要。 然而，随着科学家深入研究这些宇宙奥秘，可能会出现更多问题。

资料来源：西澳大利亚大学自然天文学