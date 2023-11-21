詹姆斯·韦伯太空望远镜在银河系中发现了惊人的发现

詹姆斯·韦伯太空望远镜以其在红外光下观察宇宙的能力而闻名，最近观测到了银河系的中心。 美国宇航局发布的这张非凡的图像展示了这个混乱区域中前所未见的细节和奥秘，揭示了早期宇宙。

天文学家利用韦伯研究人马座 C (Sgr C)，这是一个恒星形成的活跃区域，距离银河系中央超大质量黑洞（人马座 A*）约 300 光年。 通过利用红外技术，该望远镜捕捉到了以前人类看不见的令人惊叹的特征。

这些观察结果的首席研究员、弗吉尼亚大学本科生塞缪尔·克罗表达了他对这张令人难以置信的图像及其所提供的科学见解的热情。 了解大质量恒星对于理解宇宙的起源起着至关重要的作用，因为它们是在其核核心内生产重元素的工厂。

韦伯对银河系中心的检查也可能提供有关恒星形成的宝贵信息。 通过研究这个区域，天文学家可以确定大质量恒星是否更有可能在银河系中心附近或银河系旋臂内形成。

韦伯提供的图像展示了近 30 万颗不同大小和年龄的恒星。 它揭示了一个原恒星团，它们是在成为成熟恒星的早期阶段的尘埃和气体的密集集合。 值得注意的是，星团中心有一颗巨大的原恒星，其质量超过太阳的 XNUMX 倍。

这些原恒星发出发光物质，在暗红外背景中产生发光的光球。 弗吉尼亚大学天文学研究教授乔纳森·谭（Jonathan Tan）表示，银河系中心代表着一个极端的环境，可以对恒星形成的理论进行严格的检验。

此外，韦伯的近红外相机检测到恒星区域下边缘周围的电离氢排放，在图像中显示为青色色调。 天文学家仍在研究丰富的高能气体的来源，其排放量超过了年轻大质量恒星的典型排放量。 此外，他们对电离氢中看似无序排列的针状结构很感兴趣。

银河系中心是一个熙熙攘攘、充满活力的地方，充满了孕育恒星的湍流气体云，它们流出的风、喷流和辐射影响着周围的环境。 该项目的共同研究员、西班牙安达卢西亚天文研究所的博士后研究员鲁本·费德里亚尼（Rubén Fedriani）赞扬韦伯提供了有关这一非凡环境的大量数据，并补充说他们才刚刚开始触及其潜力的表面。

常见问题

1. 詹姆斯·韦伯太空望远镜如何捕捉图像？

詹姆斯·韦伯太空望远镜使用人眼看不见的红外光捕获图像。 这使得望远镜能够观察到通常隐藏在我们视野之外的细节和特征。

2.什么是光年？

一光年是光一年传播的距离，相当于约 5.88 万亿英里（9.46 万亿公里）。

3.什么是原恒星？

原恒星是恒星形成早期阶段的密集尘埃和气体团。 它们最终成长并发展成完全形成的恒星。

4.什么是银河系中心？

银河中心是指星系的中心区域，该区域通常具有强烈的活动特征，例如恒星形成和超大质量黑洞的存在。

5.天文学家为什么要研究银河系中心？

研究银河系中心可以为恒星的形成、星团的分布以及极端环境中发生的过程提供有价值的见解。