发现古代星系缺乏化学丰富性

最近使用韦伯太空望远镜进行的一项研究表明，早期宇宙中的星系缺乏化学和金属丰度。 虽然这些星系似乎遵循关于恒星形成率和恒星质量的既定规则，但它们的化学丰度只有预期的四分之一。 研究结果表明，这些星系的宇宙规则手册在宇宙的婴儿期经历了戏剧性的改写。 该研究发表在《自然天文学》上。

韦伯太空望远镜是一座耗资 10 亿美元的太空天文台，于 2021 年 XNUMX 月启动，用于进行这些观测。 韦伯望远镜旨在以红外和近红外波长观察宇宙，使其成为研究古代光的理想选择。 当来自宇宙中物体的光被拉伸并移动到电磁波谱的较红一侧时，天文学家指定一个称为“z”的数字来表示红移。 较高的“z”值对应于更远和更旧的对象。

直到最近，测量红移高于 3.3 的星系的化学丰度仍然具有挑战性。 然而，韦伯允许研究小组测量红移 7 到 10 时的丰度，相当于大爆炸后 500 亿到 750 亿年。 该团队利用韦伯的能力来测量早期宇宙中恒星形成率、恒星质量和星系的化学丰度。

最令人惊讶的发现是这些古老星系产生的重元素比预期的要少。 来自周围环境的新的原始气体的涌入稀释了星系内部的重元素，使它们的浓度降低。 韦伯还观察到了具有更高红移的更古老的星系，表明它们存在于宇宙更早的时代。

了解这些古老星系如何形成和演化是韦伯的主要目标之一。 尽管它们很年轻，但其中许多星系却显得出人意料地成熟。 望远镜的进一步观察可能会揭示它们的形成过程。 然而，随着我们对这些星系的了解越来越多，更多的谜团可能会出现，从而加深我们对清晰度的追求。

Sumber:

– 自然天文学（出版物）

– 西澳大利亚大学（新闻稿）