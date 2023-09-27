新证据表明木星卫星欧罗巴上存在生命基石

两个独立的天文学家小组做出了一项令人兴奋的发现，表明木星的冰卫星之一木卫二上存在生命的基石。 研究人员利用詹姆斯·韦伯太空望远镜观察木卫二的冰冻表面，在寒冷地形的特定区域内发现了丰富的二氧化碳。 他们的研究结果发表在 21 月 XNUMX 日的《科学》杂志上。

由于木卫二蕴藏生命的潜力，长期以来一直受到科学家的关注。 这颗卫星覆盖着一层厚厚的冰层，冰层下面是广阔的全球海洋。 液态水的存在，加上木星引力提供稳定能源的可能性，使木卫二成为生命形式存在的主要候选者。

据我们所知，二氧化碳是生命的关键成分。 它是有机分子的组成部分，对于支持生物过程至关重要。 在木卫二表面检测到二氧化碳提出了一种令人兴奋的可能性，即木卫二的海洋可能富含生命出现所需的原材料。

詹姆斯·韦伯太空望远镜凭借其先进的功能和灵敏度，使天文学家能够以前所未有的细节绘制出木卫二上二氧化碳的分布图。 两个研究小组独立观察到该化合物含量升高的集中区域。 这个局部区域表明，冰面下方可能存在地质或化学过程，将二氧化碳释放到周围环境中。

这些发现为进一步探索木卫二潜在的宜居性开辟了新途径。 未来的任务可能会集中于调查二氧化碳和月球冰壳下可能存在的其他基本元素的来源。 了解太阳系生命所需的条件是解开我们自身起源之谜和地球以外生命潜力的基本一步。

来源：

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（注：为清楚起见，已省略 URL）