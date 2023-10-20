韦伯太空望远镜在木星大气层中发现高速喷射流

美国国家航空航天局 (NASA) 的詹姆斯·韦伯太空望远镜在木星大气层中取得了令人兴奋的发现——位于木星赤道上方的高速喷射流，宽度超过 3,000 英里。 这一新功能为了解木星湍流大气层之间的相互作用提供了宝贵的见解，并凸显了韦伯望远镜的独特功能。

由西班牙毕尔巴鄂巴斯克大学的 Ricardo Hueso 领导的研究小组利用了 2022 年 10 月拍摄的韦伯近红外相机 (NIRCam) 的数据。该望远镜的早期发布科学计划由 Imke de 联合领导来自加州大学伯克利分校的佩特和来自巴黎天文台的蒂埃里·福歇的目标是每隔 XNUMX 小时或木星一天捕捉木星的图像，使用不同的滤镜来检测木星不同高度的小特征的变化。气氛。

韦伯获得的高分辨率图像让研究人员感到惊讶，它揭示了以前观察到的模糊薄雾的清晰特征。 通过跟踪木星快速自转的这些特征，研究小组更好地了解了木星大气层的动态性质。 具体来说，他们能够识别风切变或风速随高度或距离变化的区域，并跟踪高速急流。

木星的大气层由多层组成，韦伯独特的成像能力使科学家能够分析不同的高度并隔离急流。 这一发现提供了有关木星大气动力学的宝贵信息，并证明了詹姆斯·韦伯太空望远镜强大的观测能力。

来源：

–美国宇航局

–加州大学伯克利分校

– 巴黎天文台