科学家在系外行星大气中发现石英纳米晶体

研究人员使用美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜在一颗系外行星的大气层中取得了惊人的发现。 首次在 WASP-17 b 的高空云中检测到石英纳米晶体，WASP-1,300 b 是一颗距离地球 XNUMX 光年的热木星系外行星。

由英国布里斯托大学的 David Grant 领导的研究小组在研究 WASP-17 b 的大气成分时获得了这一意外发现。 他们原本预计会在行星的大气层中发现气溶胶，但他们惊讶地发现这些气溶胶是由石英颗粒组成的。

硅酸盐是富含硅和氧的矿物质，在整个银河系中都很常见。 它们构成了地球、月球和其他岩石天体的大部分。 然而，之前在系外行星大气中发现的硅酸盐颗粒通常是富含镁的硅酸盐，如橄榄石和辉石，而不是纯石英或二氧化硅。

这一发现挑战了关于系外行星云如何形成和演化的现有理论。 该研究的合著者汉娜·韦克福德表示，他们希望观察到硅酸镁。 然而，相反，他们发现了形成更大硅酸盐颗粒所需的“种子”颗粒。

该团队使用詹姆斯·韦伯望远镜对 WASP-17 b 进行了近 10 个小时的观察。 当行星经过其恒星前方时，他们收集了超过 1,275 次中红外光测量结果。 数据中出现了一个令人惊讶的特征，即 8.6 微米处的“凸起”，如果云是由硅酸镁或其他高温气溶胶组成，则不会出现这种情况。 然而，这一特征与石英的存在相一致。

在 WASP-17 b 大气层中检测到的石英晶体形状像六角棱柱，与地球上的晶洞中发现的类似。 然而，它们非常小，直径仅为 10 纳米左右。 与地球云层中发现的矿物颗粒不同，这些石英晶体起源于地球大气本身，在极端条件下直接由气体形成。

了解这些云的组成对于理解整个系外行星至关重要。 像 WASP-17 b 这样的热木星主要由氢和氦组成，还含有少量其他气体，例如水蒸气和二氧化碳。 二氧化硅晶体的发现为了解塑造地球环境的不同材料提供了宝贵的见解。

虽然系外行星云中石英的确切数量和分布尚不确定，但研究人员认为这些云可能绕着行星旋转。 当它们到达较热的白天一侧时，它们就会蒸发并消散。

这项开创性的研究为系外行星大气研究打开了新的大门，挑战了之前的假设并扩展了我们对宇宙的了解。

来源：

– 布里斯托大学

– 美国宇航局艾姆斯研究中心

– 戈达德太空飞行中心